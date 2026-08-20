Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία δολοφονήθηκε άγρια στην Άνω Σύρο, καθώς για πρώτη φορά, μίλησε δημόσια για τις τελευταίες στιγμές της κόρης του, αλλά και για το βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένειά του.

Ο πατέρας του θύματος περιέγραψε τη σύντομη συνομιλία που είχε μαζί της λίγες ώρες πριν από το μοιραίο συμβάν. Όπως ανέφερε, η 41χρονη βρισκόταν στο σπίτι γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν αποχαιρέτησε τον πατέρα της λέγοντάς του: «Μπαμπά, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι».

«Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να κόβονται τα πόδια μου»

Η τραγική είδηση έφτασε στην οικογένεια λίγες ώρες αργότερα. «Κατά τις επτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: “Έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο”. Από εκείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», εξομολογήθηκε ο πατέρας της διασώστριας.

Περιγράφοντας τον χαρακτήρα της κόρης του, τόνισε: «Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε, εγώ και η μάνα της είμαστε ερείπια».

«Το χτύπημα ήταν επιθετικό και με μίσος»

Σχολιάζοντας την απόφαση για την προφυλάκιση του 41χρονου κατηγορουμένου, ο πατέρας της γυναίκας εξέφρασε την ανακούφισή του για αυτή την πρώτη δικαστική εξέλιξη, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης του δράστη. «Δεν είναι αμυντικό το χτύπημά του. Είναι επιθετικό και με μίσος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου -με το οποίο αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 41χρονου- αποτυπώνει με λεπτομέρεια το σκεπτικό των Δικαστικών Αρχών. Στο έγγραφο καταγράφονται οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο κατηγορούμενος κατά τις καταθέσεις του, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που οδήγησαν τους δικαστές στην ομόφωνη κρίση τους για την εγκλεισμό του στη φυλακή.

Πάντως, το βασικό ερώτημα της υπόθεσης για τους λόγους που ώθησαν τη γυναίκα να πάει στο σπίτι του δράστη, καλύπτοντας το πρόσωπό της και κρατώντας μαχαίρι, παραμένει αναπάντητο.