Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων.

Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία. Τον έλεγχο πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Όπως προέκυψε, η κλινική είχε δημιουργήσει και λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.

Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν περιοριζόταν στους χώρους της κλινικής, καθώς αυτό παρουσιαζόταν και στην ιστοσελίδα της μέσω σχετικού βίντεο.

Ο γιατρός που χορηγούσε τις χημειοθεραπείες

Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα.

Η κλινική του είχε παραχωρήσει γραφείο, χωρίς όμως να έχει υπογράψει μαζί του έγγραφη σύμβαση για τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα».

Την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τον γιατρό «συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος», επισημαίνοντας ότι η παροχή υπηρεσιών γινόταν σε χώρο που δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας.

«Ενδείξεις μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ»

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν και οι νοσηλείες ασθενών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου γιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι νοσηλείες της κλινικής.

Δεν είχε ΜΕΘ και είχε ελλείψεις προσωπικού

Τα ευρήματα των ελεγκτών δεν αφορούν μόνο το ογκολογικό τμήμα.

Η κλινική, σύμφωνα με την ΕΑΔ, δεν απασχολούσε με σχέση εξαρτημένης εργασίας τους επιστημονικά υπεύθυνους των τμημάτων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους γιατρούς.

Παράλληλα, δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εργαζόμενοι σε προαπαιτούμενες ειδικότητες.

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία ΜΕΘ, παρότι αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κλινικής.

Ο έλεγχος του 2025 και η εισήγηση για λουκέτο

Το 2025 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης και μη συμμόρφωσης με προηγούμενες συστάσεις. Στις αρχές του 2026 ανακλήθηκε η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και στη συνέχεια η Επιτροπή εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή λειτουργίας, παρά την εισήγηση της Επιτροπής. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει ότι για τις ενέργειες ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.

Τι ζητά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η ΕΑΔ εισηγήθηκε στην Περιφέρεια: την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας.

Παράλληλα, ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση να εφαρμόζει αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες και να μην αποδέχεται υπεύθυνες δηλώσεις ως υποκατάστατο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στην κλινική ζητήθηκε επίσης να διορθώσει την ιστοσελίδα της, ώστε οι υπηρεσίες που παρουσιάζει να αντιστοιχούν σε αυτές που προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας της.

Στον Εισαγγελέα η έκθεση

Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ για να εξεταστεί η ορθότητα των στοιχείων που υπέβαλε η κλινική για την αποζημίωση συγκεκριμένων νοσηλειών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Γιαννακός: «Eπιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα»

Για την υπόθεση αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος που τόνισε πως «επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα».

Όπως αναφέρει:

«Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για να κινητοποιηθούν οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σφραγίσουν αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα ιατρεία ή κλινικές σφαγεία.

Στη Θεσσαλονίκη, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που ενσωματώθηκε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας το 2019 και απέμεινε με 13 Επιθεωρητές, πριν ενάμιση χρόνο έφθασε καταγγελία στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, 500 μέτρα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο, που διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό.

Δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΥΥΠ ανέλαβαν τον έλεγχο. Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας.

Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας ως αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας.

Η ψευτοκλική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη, και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε, επιτέλους έγινε το αυτονόητο, να δοθεί εντολή να σφραγισθεί, και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Δίπλα από αυτή την κλινική φάντασμα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό δημόσιο νοσοκομείο που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Αυτό και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία να εμπιστεύονται οι ασθενείς. Με μαντζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από τον καρκίνο».

Πηγή: thestival.gr