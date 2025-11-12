Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μετά τους Κινέζους, που εξακολουθούν να κατέχουν τα πρωτεία, οι Ισραηλινοί και οι Τούρκοι επενδυτές μπαίνουν δυναμικά στην ελληνική αγορά ακινήτων, μέσω του προγράμματος Golden Visa, σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για νέες αιτήσεις, φαίνεται να επιβραδύνεται αισθητά.

Μέχρι και το 2020, οι Κινέζοι επενδυτές διατηρούσαν την «κυριαρχία στο πρόγραμμα», κατέχοντας περίπου το 70% του συνόλου των αδειών. Ωστόσο, σταδιακά η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει. Μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας, το ποσοστό των Κινέζων παραμένει υψηλό στις ανανεώσεις των υφιστάμενων αδειών, αλλά εμφανίζεται μειωμένο στις νέες εκδόσεις, δηλαδή μεταξύ των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καταγράφεται θεαματική αύξηση των αγοραστών από την Τουρκία, ενώ ακολουθούν οι Ισραηλινοί επενδυτές . Επίσης σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που αφορούν στο εννεάμηνο του 2025, το πρόγραμμα έχει «πατήσει φρένο» τόσο στις νέες άδειες όσο και στις ανανεώσεις. Από τον Μάιο, οπότε και έκλεισαν τα τελευταία παράθυρα απόκτησης άδειας με τα παλαιά, πολύ χαμηλότερα όρια επένδυσης, οι αιτήσεις άρχισαν να μειώνονται σημαντικά.

Ενδεικτικά, τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν υποβληθεί 822 αιτήσεις για αρχική άδεια μόνιμου επενδυτή, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 430. Έναν χρόνο μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αιτήσεις έπεσαν στις 392, δηλαδή παρουσίασαν πτώση 52,5%, ενώ καμία δεν εγκρίθηκε, καθώς όλες τέθηκαν σε εκκρεμότητα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις ανανεώσεις: από 448 αιτήματα πέρυσι, φέτος έγιναν μόλις 98, δηλαδή καταγράφηκε μείωση σχεδόν 75%. Το 2024 είχαν εγκριθεί 607 αιτήσεις ανανέωσης, ενώ φέτος μόλις μία.

Συνολικά στο 9μηνο του 2025 έχουν κατατεθεί 5.747 αιτήσεις, έναντι 6.108 την ίδια περίοδο πέρυσι, με καταγραφόμενη πτώση 6%, η οποία ενδέχεται να διευρυνθεί, καθώς οι ρυθμοί υποχώρησης επιμένουν μήνα με τον μήνα.

Μετατόπιση ενδιαφέροντος – Ποιοι επενδυτές κερδίζουν έδαφος

Πέρα από την ποσοτική κάμψη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ποιοτικές αλλαγές της αγοράς. Οι Ισραηλινοί και οι Τούρκοι επενδυτές αυξάνουν θεαματικά τα μερίδιά τους, εκμεταλλευόμενοι τη γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και τις συνθήκες στις χώρες τους.

Πρώτοι παραμένουν οι Κινέζοι, με 8.792 άδειες μόνιμου επενδυτή, έναντι 6.820 πέρυσι με αύξηση 29%. Η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης στη ζώνη Σένγκεν, εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αυτούς.

Οι Τούρκοι επενδυτές ακολουθούν με 2.698 άδειες, από 1.067 πέρυσι, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 153%. Η πολιτική αστάθεια στην Τουρκία και ο υψηλός πληθωρισμός, ωθούν ολοένα και περισσότερους να στραφούν στην Ελλάδα, αναζητώντας επενδυτικό «καταφύγιο» και ασφάλεια για τις περιουσίες τους.

Ανερχόμενη δύναμη αποτελούν και οι Ισραηλινοί, που αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, επενδύοντας κυρίως σε ακίνητα υψηλής αξίας στα νότια προάστια της Αθήνας και σε τουριστικές περιοχές. Το ενδιαφέρον τους συνδέεται τόσο με τα υψηλά περιθώρια απόδοσης όσο και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Την τριάδα των κορυφαίων επενδυτών συμπληρώνουν οι Λιβανέζοι, με 930 άδειες από 708 που ήταν πέρυσι, σημειώνοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 31,5%.