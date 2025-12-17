Με ένα τουλάχιστον… περίεργο και σίγουρα παράνομο τρόπο «τίμησαν» κάποιοι στην Ζάκυνθο την σημερινή τοπική γιορτή του Αγίου Διονυσίου, που ασκήτευσε στο νησί .

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιχειρηματικό λογαριασμό δείχνει δύο επίδοξους πιστολέρο να βγαίνουν στην είσοδο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και να ρίχνουν με τα όπλα τους μπαλωθιές στον αέρα.

Το παράδοξο είναι πως την ώρα που το κακώς εννοούμενο «έθιμο» με τους άσκοπους πυροβολισμούς διώκεται πλέον ποινικά, ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός λογαριασμός ανάρτησε βίντεο με την στιγμή, που τελείται το αδίκημα.

Και μάλιστα κάποιοι μοιάζουν να καμαρώνουν που ρίχνουν άσκοπους πυροβολισμούς, για να τιμήσουν δήθεν τη μνήμη ενός τοπικού Αγίου.

Δείτε το βίντεο:

Οι εικόνες προκάλεσαν ποικίλα σχόλια με αρκετούς να δείχνουν ενοχλημένοι από το θέαμα:

Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία για τους άσκοπους πυροβολισμούς που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο από τον αρμόδιο Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι ποινές επισύρουν φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια και τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τις 30.000 ευρώ.