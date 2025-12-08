Μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

11.679 έλεγχοι με 224 παραβάσεις

Ειδικότερα, από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα τη Δευτέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύλληψη 14 οδηγών

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα), ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις για ποσοστό αλκοόλ 0,41-0,60 mgr/l εκ., 129 για ποσοστό 0,25-0,40 mgr/l εκ. και 32 παραβάσεις για ποσοστό 0,10-0,24 mgr/l εκ. αέρα (αφορά ειδικές κατηγορίες οδηγών, οδηγούς δικύκλων και νέους οδηγούς).

