Mπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων καταγράφηκε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, με στόχο ΑΤΜ αλλά και επαγγελματικό όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη 01:30 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων, πετώντας εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Την ίδια ώρα, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Κύπρου, στου Ζωγράφου. Και εκεί άγνωστοι κινήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, ρίχνοντας εύφλεκτο υλικό σε ΑΤΜ και βάζοντας φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα.

Λίγο αργότερα, ακόμη ένα περιστατικό εμπρησμού καταγράφηκε στην Κυψέλη. Στόχος των άγνωστων δραστών ήταν ένα επαγγελματικό όχημα, στο οποίο άγνωστοι έβαλαν φωτιά, προκαλώντας υλικές ζημιές.