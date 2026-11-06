Σε κατάσταση διαρκούς συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στην Αττική, καθώς μέσα σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ωρών σήμανε κινητοποίηση για τέσσερα διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων στο λεκανοπέδιο. Οι έλεγχοι αφορούν διαδοχικά συμβάντα σε Εξάρχεια, Μοναστηράκι, Παλαιό Φάληρο.

Η έντονη δραστηριότητα των αρχών συνδέεται με τη σαφή εντολή της κεντρικής διοίκησης της ΕΛ.ΑΣ. για κατακόρυφη αύξηση της παρατηρητικότητας των ενισχυμένων δυνάμεων που περιπολούν.

Ενώ στο παρελθόν οι περισσότερες σχετικές αναφορές προέρχονταν από πολίτες, πλέον η στάση των αρχών έχει αυστηροποιηθεί δραστικά μετά το πολύ σοβαρό περιστατικό στον Κολωνό, όπου τραυματίστηκαν πολίτες και αστυνομικοί από έκρηξη ύποπτου πακέτου, συμβάν που αποδόθηκε σε σύγκρουση εγκληματικών ομάδων.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε πιθανούς στόχους και το πρωτόκολλο του ΤΕΕΜ

Υπό το νέο επιχειρησιακό καθεστώς, οι δυνάμεις που περιπολούν στους δρόμους της πρωτεύουσας εστιάζουν την προσοχή τους σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος και δυνητικούς στόχους:

Τραπεζικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά υποκαταστήματα.

Κτήρια δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών.

Πρεσβείες και διπλωματικές αντιπροσωπείες.

Οποιοδήποτε αντικείμενο προκαλεί την προσοχή ή την παραμικρή αμφιβολία των αστυνομικών αντιμετωπίζεται αυτόματα ως δυνητικά επικίνδυνο. Ενεργοποιείται άμεσα το ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας, αποκλείεται η γύρω περιοχή και καλείται το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για ψευδή συναγερμό.