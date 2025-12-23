Ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης, πραγματοποίησαν μικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την Παρασκευή και το Σάββατο, 12 και 13 Δεκεμβρίου.

Ο έλεγχος έγινε στις περιοχές Βοτανικός, Γκάζι, Κεραμεικός, Θησείο, Πετράλωνα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι και Κουκάκι, με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος και τη μη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε σήμερα τα στοιχεία από αυτό το διήμερο, σύμφωνα με τα οποία ελέγχθηκαν συνολικά 24 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.600 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους επιβλήθηκαν:

Δύο πρόστιμα ύψους 4.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων για μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) στον εσωτερικό χώρο τους.

Πέντε πρόστιμα ύψους 13.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων για την ανοχή σε καπνιστές.

Έξι πρόστιμα ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για την παράβαση του νόμου περί καπνίσματος σε χώρο όπου απαγορεύεται.

Ένα πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε υπεύθυνο επιχείρησης για την είσοδο και παραμονή ανηλίκων, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος ηλικίας.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν κατά τη διάρκεια των εορτών.