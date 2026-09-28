Ευρεία επιχειρησιακή δράση στους δρόμους της πρωτεύουσας πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατά το διάστημα 21 έως 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο πολυήμερο «σαφάρι» συμμετείχαν κλιμάκια των Τμημάτων Τροχαίας καθώς και στελέχη των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

Χιλιάδες αλκοτέστ και συλλήψεις οδηγών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό οδηγών που κινούνταν υπό την επήρεια μέθης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 39.320 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, κατά τους οποίους καταγράφηκαν 202 παραβάσεις.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 9 ατόμων, τα οποία βρέθηκαν να οδηγούν με συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα που ξεπερνούσε το όριο των 0,60 mg/l. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό των θετικών δειγμάτων διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, αγγίζοντας μόλις το 0,51% του συνόλου.

Πάνω από 7.000 παραβάσεις στο «μικροσκόπιο»

Πέρα από τους ελέγχους αλκοόλ, οι αρχές βεβαίωσαν 7.018 λοιπές τροχονομικές παραβάσεις. Ανάμεσα στις συχνότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν ήταν:

– Υπερβολική ταχύτητα

– Μη χρήση προστατευτικού κράνους

– Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

– Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

– Οδήγηση χωρίς δίπλωμα





Αφαιρέσεις αδειών και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Οι έλεγχοι συνοδεύτηκαν από αυστηρές διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 587 οχημάτων (εκ των οποίων τα 111 μεταφέρθηκαν με γερανό), ενώ αφαιρέθηκαν 976 άδειες ικανότητας οδήγησης και 257 άδειες κυκλοφορίας.

Από την πλευρά της, η Τροχαία υπογραμμίζει πως οι στοχευμένοι αυτοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια συχνότητα και ένταση στο αμέσως επόμενο διάστημα.