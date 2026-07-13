Εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 6 έως 13 Ιουλίου 2026 σε ολόκληρη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των ομάδων Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εξόρμησης, διενεργήθηκαν 22.281 αλκοοτέστ, από τα οποία βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις, ενώ 9 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς βρέθηκαν με ποσοστό αλκοόλ άνω του ορίου αυτόφωρης διαδικασίας (0,60 mgr/l). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά δείγματα ανήλθαν σε μόλις 1,10% επί του συνόλου των ελέγχων.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 7.791 γενικές παραβάσεις (υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, κινητό τηλέφωνο, παραβίαση φαναριών κ.α.).

Οι αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 933 οχημάτων (εκ των οποίων τα 97 απομακρύνθηκαν με γερανό), ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 διπλώματα οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.