Σε διαρκή συναγερμό βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, καθώς από χθες, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί διαδοχικές αναφορές για ύποπτα αντικείμενα, μεταξύ άλλων και μέσω μηνυμάτων στο 112.

Νωρίς το πρωί σήμανε νέος συναγερμός για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στη λεωφόρο Συγγρού, ο οποίος αποτέλεσε το έκτο κατά σειρά συμβάν από χθες το βράδυ.

Αποκλεισμός και έρευνες στη λεωφόρο Συγγρού

Προηγήθηκε απειλητικό τηλεφώνημα για τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του Φιξ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ πλέον ο δρόμος έχει δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία.

Ύποπτο αντικείμενο είχε εντοπιστεί στο ίδιο κτίριο και αργά το προηγούμενο απόγευμα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε νέο προειδοποιητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τον ίδιο χώρο.

Ελεγχόμενη έκρηξη στη Στοά Αρσακείου

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ΤΕΕΜ κλήθηκε να επέμβει σε ακόμη τρεις περιπτώσεις. Στις 4 τα ξημερώματα, στην οδό Σταδίου 44, στη Στοά Αρσακείου, οι πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτη τσάντα που είχε εγκαταλείψει άγνωστος, για να διαπιστωθεί τελικά πως περιείχε μόνο ρούχα.

Κινητοποίηση σε Σύνταγμα και Καλλιθέα

Ανάλογη αναστάτωση προκλήθηκε και στην πλατεία Συντάγματος, όπου σήμανε συναγερμός έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου σάκου.

Επιπλέον, οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν στην οδό Σκρα στην Καλλιθέα, ύστερα από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σταθμευμένο όχημα.