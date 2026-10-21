Σκηνικό έντασης στήνει εκ νέου η Άγκυρα, προχωρώντας σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, σε μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, στο Βορειοανατολικό, κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η κινητικότητα αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης νευρικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με φόντο το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω του καλωδίου GSI, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε τόσο με μαχητικά όσο και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, έξι τουρκικά F-16 προέβησαν σε 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και σε 2 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Παράλληλα, καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα από οκτώ τουρκικά drones, τα οποία πραγματοποίησαν 12 παραβιάσεις του ΕΕΧ και 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Άμεση αναχαίτιση από την Πολεμική Αεροπορία

Όπως τονίζεται από το ΓΕΕΘΑ, το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, εφαρμόζοντας πλήρως τους διεθνείς κανόνες και ακολουθώντας την πάγια τακτική αναχαίτισης.