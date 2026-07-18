Σε τρεις διαδοχικές συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, βάζοντας στο στόχαστρο περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες στην Αττική και την Κρήτη.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με τα τοπικά Ανακριτικά Κλιμάκια (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) αξιοποίησαν γρήγορα τα διαθέσιμα στοιχεία και, μετά από συντονισμένες ενέργειες, οδήγησαν στα κρατητήρια τρεις αλλοδαπούς υπηκόους στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η πρώτη περίπτωση αφορά έναν 50χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε στην Άνοιξη Αττικής. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται ότι έβαλε εσκεμμένα φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από δασική έκταση.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ακαριαία, με αποτέλεσμα η εστία να σβηστεί προτού επεκταθεί προς το δάσος της Άνοιξης και της Εκάλης, κάτι που θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο και τους γύρω οικισμούς. Παρά τη σύγχυση που δημιουργήθηκε αρχικά με την ηλικία του, καθώς οι αρχές αναφέρθηκαν στη συνέχεια σε 59χρονο, ο άνδρας συνελήφθη κανονικά στο αυτόφωρο.

Σχεδόν ταυτόχρονα, στο κέντρο της Αθήνας, τα στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών πέρασαν χειροπέδες σε μια 33χρονη υπήκοο Ουκρανίας. Η γυναίκα θεωρείται υπεύθυνη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Λόφο της Πνύκας, πολύ κοντά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι έδρασαν ταχύτατα, ταυτοποιώντας και συλλαμβάνοντας τη φερόμενη ως δράστιδα, ενώ οι δυνάμεις κατάσβεσης περιόρισαν αμέσως τις φλόγες σε μια περιοχή με τεράστια ιστορική και αρχαιολογική σημασία.

Η τρίτη σύλληψη σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ηρακλείου μαζί με την Ελληνική Αστυνομία, συνέλαβε έναν 26χρονο υπήκοο Αιγύπτου. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε σε πάρκο-αλσύλλιο, στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως στο Ηράκλειο. Σε βάρος του σχηματίστηκε ήδη δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εκατοντάδες πρόστιμα και συλλήψεις μέσα στο 2026

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό για τη φετινή χρονιά. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2026, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν επιβάλει συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων αγγίζει τις 789.076,30 ευρώ.

Παράλληλα, οι συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου έχουν φτάσει τις 204. Από αυτές, η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή οι 182 περιπτώσεις που μεταφράζονται σε ποσοστό 89,22%, αφορούν εγκλήματα από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 22 περιπτώσεις, ποσοστό 10,78%, αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική τονίζει ότι η εξέλιξη των τριών αυτών υποθέσεων αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ειδικών κλιμακίων της. Η συστηματική έρευνα και η στενή συνεργασία των αρχών επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των υπαιτίων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη χωρίς καθυστερήσεις.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε ύποπτη ενέργεια θα εξετάζεται σε βάθος, εξαντλώντας όλα τα ανακριτικά μέσα.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι απέναντι σε πράξεις που απειλούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον της χώρας, η ανοχή θα είναι μηδενική, με μοναδικό στόχο την πλήρη απόδοση των ευθυνών και την ασφάλεια των πολιτών.