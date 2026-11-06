Συνεχίστηκε η κινητικότητα των τουρκικών εναέριων μέσων στον ελληνικό εναέριο χώρο την Παρασκευή, 6η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν πολλαπλές παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο F.I.R. Αθηνών, καθώς και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.) με επίκεντρο το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά, οκτώ τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο F.I.R. Αθηνών, πετώντας μεμονωμένα, χωρίς να καταγραφούν πτήσεις σε σχηματισμούς. Ο στόλος των εισβολέων αποτελούνταν από επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Σύμφωνα με την καταγραφή, κανένα από τα τουρκικά αεροσκάφη δεν έφερε οπλισμό.

Ο «απολογισμός» της τουρκικής δραστηριότητας ανήλθε σε 11 παραβάσεις του F.I.R. Αθηνών, εκ των οποίων οι εννέα σημειώθηκαν από τα UAV και οι δύο από το αεροσκάφος ATR-72. Παράλληλα, καταγράφηκαν 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Παρά την κινητικότητα αυτή, δεν σημειώθηκαν εικονικές αερομαχίες (εμπλοκές) στο Αιγαίο.

Το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από τα μαχητικά της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αυστηρά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.