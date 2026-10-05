Σοβαρό επεισόδιο τουρκικής προκλητικότητας σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-42 προχώρησαν σε αλλεπάλληλες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς και σε παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα με την απογείωση μαχητικών ασφαλείας. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης εξελίχθηκε και εικονική αερομαχία (εμπλοκή) μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών F-16.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα και επιβεβαιώνει την πλήρη ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων.

Τουρκικές παραβάσεις Κ.Ε.Κ. στο F.I.R. Αθηνών – Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. την 05η Οκτωβρίου 2026

Σχηματισμοί: 1 (1×2 F-16)

Μεμονωμένα: 5 (1 ATR-72 και 4 UAV)

Σύνολο Α/Φ: 7

Οπλισμένα: 2 F-16

Παραβάσεις: 7 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 4 από τα UAV)

Παραβιάσεις: 9 (εκ των οποίων 2 από τα F-16 και 7 από τα UAV)

Υπερπτήσεις: –

Εμπλοκές: 1

Περιοχή: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο