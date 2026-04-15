Η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο. Σήμερα, Τετάρτη (15/4) Απριλίου, η Άγκυρα «σήκωσε» τέσσερα F-16 και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο εισήλθαν τέσσερα μαχητικά F-16 που πετούσαν σε δύο σχηματισμούς και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN-235.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καταγράφηκαν συνολικά έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, δύο προήλθαν από τους σχηματισμούς των μαχητικών F-16 και τέσσερις από το CN-235.

Παράλληλα, σημειώθηκαν και επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τους σχηματισμούς των F-16.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια επιχειρησιακή πρακτική.