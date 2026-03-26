Η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται. Σήμερα, Πέμπτη (26/3) Μαρτίου, η Άγκυρα «σήκωσε» τέσσερα F-16 και άλλα τρία αεροσκάφη και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών, στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο εισήλθαν ένα CN-235, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και τέσσερα μαχητικά F-16 που πετούσαν σε δύο σχηματισμούς.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καταγράφηκαν συνολικά έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, δύο προήλθαν από τους σχηματισμούς των μαχητικών F-16, μία από το ATR-72, τρεις από τα UAV και μία από το CN-235.

Παράλληλα, σημειώθηκαν και εννιά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οι δύο προήλθαν από έναν από τους σχηματισμούς των F-16, ενώ επτά αποδόθηκαν στο CN-235.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια επιχειρησιακή πρακτική.