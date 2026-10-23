Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Τα 820.000 ευρώ

Στο επίκεντρο της απολογίας του πρώην διεθνούς διαιτητή βρίσκεται το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην κατοικία του κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες περί αλλοίωσης αποτελεσμάτων και υποστηρίζει ότι το εν λόγω ποσό είναι απολύτως νόμιμο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα χρήματα αποτελούν αποταμιεύσεις από τις πολυετείς αμοιβές του ως διαιτητής. Δηλώνει μάλιστα, έτοιμος να προσκομίσει τα απαραίτητα οικονομικά παραστατικά και φορολογικά στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Πότε θα απολογηθούν Λιόλιος, Μαυραγάνης και οι υπόλοιποι διαιτητές

Η απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου ανοίγει τον κύκλο των καταθέσεων για τους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης, ο οποίος θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες ως εξής:

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Έχει προγραμματιστεί η απολογία του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και του συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκόμενων διαιτητών, συγκεκριμένα της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη.

Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την εξέταση του ογκώδους υλικού της δικογραφίας, ενώ οι απολογίες των πρωταγωνιστών αναμένεται να κρίνουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.