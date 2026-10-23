Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για καταφανέστατη χειραγώγηση αγώνων βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, καθώς νέα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιγράφουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων στη διαιτησία, αλλά και στους επικεφαλής ομάδων, το οποίο εκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες αγώνων μπάσκετ και διοργανώσεις.

Στο υπόμνημα κορυφαίου διαιτητή μπάσκετ, κατονομάζονται 33 αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2018 έως το 2026. Οι αναφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, αγώνες της Basket League, της Elite League, δηλαδή Α1 και Α2 κατηγορίας ανδρών – γυναικών, εθνικών και τοπικών κατηγοριών, αλλά και αναμετρήσεις αναπτυξιακών και σχολικών πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με την δικογραφία, το περιεχόμενο του υπομνήματος, οι καταγγελίες περιλαμβάνουν φερόμενες συνεννοήσεις για διαιτητικούς ορισμούς, προσπάθειες επηρεασμού αποτελεσμάτων, αιτήματα εύνοιας συγκεκριμένων ομάδων και υποσχέσεις ανταλλαγμάτων.

Στις αναφορές του μάρτυρα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, του στενού του συνεργάτη και επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη και του διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Ο μάρτυρας κλειδί, φέρεται να θεωρούσε ότι ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Βαγγέλης Λιόλιος γνώριζαν για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες του ελληνικού μπάσκετ.

«Σκόνη και θρύψαλα»: Η φράση που φέρεται να αποτελούσε εντολή για τη χειραγώγηση αγώνων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του διαιτητή στις συνθηματικές φράσεις «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα», οι οποίες, σύμφωνα με την κατάθεσή του, χρησιμοποιούνταν για να υποδείξουν τον βαθμό παρέμβασης που απαιτούνταν σε μια αναμέτρηση.

Όπως εξήγησε, η λέξη «σκόνη» σήμαινε ότι έπρεπε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Αντίθετα, η έκφραση «σκόνη και θρύψαλα» φέρεται να αποτελούσε εντολή για πιο απροκάλυπτη διαιτητική παρέμβαση, ακόμη και με προκλητικές αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επικράτηση συγκεκριμένης ομάδας.

Μάλιστα, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούσε πως είχε την πλήρη κάλυψη των προσώπων που του μετέφεραν τις σχετικές οδηγίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αποτελεί η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος στην Κύπρο, τον Μάρτιο του 2026. Ο διαιτητής ισχυρίστηκε ότι ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης τού μετέφερε τη συγκεκριμένη φράση, ζητώντας ουσιαστικά να εξασφαλιστεί η κατάκτηση του τίτλου από την Αναγέννηση Πατρών.

Από τις επαγγελματικές κατηγορίες μέχρι τους αγώνες μαθητών

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία της υπόθεσης είναι το εύρος των διοργανώσεων που περιλαμβάνονται στην καταγραφή.

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται σε αγώνες με υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον ή σε επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά επεκτείνονται σε αναμετρήσεις Παίδων, Εφήβων και σχολικών πρωταθλημάτων.

Ο γνωστός διαιτητής περιγράφει περιστατικά στα οποία, όπως υποστηρίζει, ζητήθηκε από διαιτητές να ευνοήσουν συγκεκριμένες ομάδες ή να συμβάλουν στην ήττα αντιπάλων τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στον αγώνα Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός, στις 22 Μαΐου 2018, ο οποίος έληξε 55-51. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, είχε προηγηθεί παρέμβαση για τον ορισμό της διαιτήτριας Βασιλικής Τσαρούχα.

Στο υπόμνημα καταγράφεται η φράση «Η Βάσω καθάρισε», την οποία ο μάρτυρας συνδέει με την επίμαχη αναμέτρηση.

Οι καταγγελίες για χρηματικά ανταλλάγματα

Μεταξύ των περιστατικών που περιγράφονται ξεχωρίζει εκείνο της αναμέτρησης Αταλάντη – ΟΦΗ, στις 17 Φεβρουαρίου 2019.

Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι υπήρξε συνεννόηση για ευνοϊκή αντιμετώπιση της κρητικής ομάδας από τη διαιτησία.

Παρότι ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 70-63, ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι τέσσερις ημέρες αργότερα έλαβε 200 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή του, του παρουσιάστηκε ως δώρο από την πλευρά της ομάδας.

Πρόκειται για μία από τις πλέον συγκεκριμένες καταγγελίες, καθώς περιλαμβάνει αναφορά σε χρηματικό ποσό, ημερομηνία και περιγραφή του τρόπου παράδοσής του.

Η περίπτωση Προμηθέας – Λαύριο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον αγώνα Προμηθέας Πατρών – Λαύριο, που διεξήχθη στις 7 Δεκεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με νίκη των Πατρινών με 77-66.

Σύμφωνα με τον διαιτητή, πριν από την έναρξη του αγώνα του ζητήθηκε να συμβάλει στην επικράτηση του Προμηθέα.

Ωστόσο, ο ίδιος καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου υπήρξε νέα επικοινωνία, με την οποία φέρεται να ζητήθηκε το αντίθετο: να ευνοηθεί το Λαύριο.

Η συγκεκριμένη περιγραφή εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για πιθανές παρεμβάσεις πριν από τις αναμετρήσεις, αλλά και για την ενδεχόμενη προσπάθεια επηρεασμού τους κατά τη διάρκειά τους.

Οι αναφορές σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και αναπτυξιακές διοργανώσεις

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης αγώνες των τμημάτων υποδομής μεγάλων ελληνικών συλλόγων.

Στις 22 Ιανουαρίου 2022, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Προμηθέα στο πλαίσιο του U18 Rising Stars, επικρατώντας με 60-48.

Ο μάρτυρας καταγγέλλει ότι είχε προηγηθεί αίτημα να ευνοηθεί ο Προμηθέας, χωρίς ωστόσο να προκύψει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Παρόμοια αναφορά γίνεται για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας στις 6 Φεβρουαρίου 2022, στην οποία οι «πράσινοι» επικράτησαν με 82-74.

Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν μια σημαντική διάσταση της υπόθεσης. Η ύπαρξη καταγγελίας για προσπάθεια επηρεασμού δεν συνεπάγεται ότι πράγματι αλλοιώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.

Τα σχολικά πρωταθλήματα και η «άχαστη τριάδα»

Ιδιαίτερη θέση στο υπόμνημα κατέχουν οι σχολικές διοργανώσεις του 2025 και του 2026.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο μάρτυρας, πριν από τον τελικό του σχολικού πρωταθλήματος στις 11 Μαΐου 2025, ανάμεσα στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, υπήρξαν επικοινωνίες σχετικά με τους διαιτητικούς ορισμούς.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έστειλε μήνυμα στο οποίο χρησιμοποιούσε τη χαρακτηριστική φράση «Άχαστη τριάδα».

Η Αναγέννηση επικράτησε με 69-57, ενώ ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι οι διαιτητικές αποφάσεις ευνόησαν την ομάδα της Πάτρας.

Ανάλογες καταγγελίες διατυπώνονται για τις σχολικές αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Πάφο τον Μάρτιο του 2026.

Οι καταγγελίες για στοχοποίηση ομάδων

Μια διαφορετική πτυχή της υπόθεσης αφορά τις αναφορές σε φερόμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ.

Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι πριν από τον αγώνα ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας, στις 20 Οκτωβρίου 2025, του μεταφέρθηκαν ισχυρισμοί περί στοχοποίησης συγκεκριμένων ομάδων.

Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται το Μαρούσι, το Λαύριο και η ομάδα της Χαλκίδας.

Παρόμοιοι ισχυρισμοί εμφανίζονται και για την αναμέτρηση ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός, στις 4 Απριλίου 2026.

Παρά το καταγγελλόμενο αίτημα να ηττηθεί η ΑΓΕΧ, η ομάδα της Χαλκίδας επικράτησε τελικά με 95-84.

Αναλυτικά οι 33 αγώνες που κατονομάζονται

Το υπόμνημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

2018–2020

Ημερομηνία Αναμέτρηση Αποτέλεσμα 22/05/2018 Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός 55-51 19/01/2019 Προμηθέας – Κολοσσός Ρόδου 101-95 20/01/2019 Αιγάλεω – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 73-71 17/02/2019 Αταλάντη – ΟΦΗ 70-63 17/03/2019 Ν.Ε. Μεγαρίδας – Αιγάλεω 100-96 05/05/2019 Χίος – ΟΦΗ 75-83 07/12/2019 Προμηθέας – Λαύριο 77-66 19/01/2020 Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Μαρούσι 81-86 01/02/2020 Λαύριο – Περιστέρι 75-61 Αύγουστος 2020 Προμηθέας – ΠΑΟΚ (Έφηβοι) 89-51 09/08/2020 Ηράκλειο – Προμηθέας (Έφηβοι) 64-99

2021–2023

Ημερομηνία Αναμέτρηση Αποτέλεσμα 05/09/2021 Ακαδημία ΔΕΚΑ – Προμηθέας (Παίδες) 60-61 21/10/2021 Αιγάλεω – Πανιώνιος 90-88 04/12/2021 Παναθηναϊκός – Δούκας (U18) 71-60 22/01/2022 Ολυμπιακός – Προμηθέας (U18) 60-48 06/02/2022 Παναθηναϊκός – Προμηθέας (U18) 82-74 13/02/2022 Διαγόρας Ρόδου – Αίολος Αγυιάς 77-66 10/04/2023 Προμηθέας Πατρών 2014 – Καλαμάτα 87-59 30/04/2023 Δίων Κυπαρισσίας – Προμηθέας Πατρών 2014 Δεν παρατίθεται σκορ

2024–2026

Ημερομηνία Αναμέτρηση Αποτέλεσμα 26/10/2024 Ηλυσιακός – Προμηθέας Πατρών 2014 122-121 17/02/2025 Απόλλων Πάτρας – Προμηθέας 2014 97-80 22/03/2025 Προμηθέας 2014 – Αίολος Αγυιάς 86-68 23/03/2025 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός (Γυναίκες) Δεν παρατίθεται σκορ 10/05/2025 Αναγέννηση Πάτρας – Λύκειο Αποστόλου Παύλου 80-46 11/05/2025 Αναγέννηση Πάτρας – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 69-57 14/05/2025 Δάφνη Δαφνίου – Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας Δεν παρατίθεται σκορ 20/10/2025 ΑΓΕΧ – Δόξα Λευκάδας 77-78 20/01/2026 Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β΄ 2014 60-80 21/02/2026 Λαύριο – Κόροιβος Αμαλιάδας 67-65 25/03/2026 ΕΑ Προμηθέας 2014 – Έσπερος Λαμίας 94-69 27/03/2026 Αναγέννηση Πατρών – Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 64-60 28/03/2026 Αναγέννηση Πατρών – Υπάτια 90-81 04/04/2026 ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός 95-84

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ορισμού διαιτητών, τη διαφάνεια στις διοργανώσεις και τους μηχανισμούς ελέγχου του ελληνικού μπάσκετ.

Η εξέταση των επίσημων φύλλων αγώνων, των διαιτητικών αποφάσεων, των επικοινωνιών που περιγράφονται και τυχόν οικονομικών συναλλαγών μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη διασταύρωση των ισχυρισμών.