Μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα κατέληξε μέσα στην αυλή σπιτιού στη Ρόδο, στην περιοχή της Ιξιάς, καθώς σύμφωνα με τον οδηγό δεν λειτούργησαν τα φρένα και παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να αποφύγει το ατύχημα.

Δεν λειτούργησαν τα φρένα

Ο οδηγός, που βγήκε σώος (με ελαφρύ τραυματισμό) και χωρίς βοήθεια από το όχημα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού μέσου rodiaki, είπε στους συναδέλφους του ότι τα φρένα του οχήματος δεν λειτούργησαν λίγο πριν τη στροφή και ότι επιχείρησε να μειώσει ταχύτητα τραβώντας χειρόφρενο, χωρίς όμως επιτυχία.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου αλλά και Αστυνομία για παροχή βοήθειας. Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην αυλή του σπιτιού, έξω από το οποίο έγινε το συμβάν.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το όχημα ζυγίζει -φορτωμένο μαζί με το σκυρόδεμα- 33 τόνους και θα επιχειρηθεί να ανασυρθεί με ειδικό γερανοφόρο όχημα σε λίγη ώρα. Αν αυτό δεν γίνει εφικτό, τότε οι αρμόδιοι τεχνικοί θα εξετάσουν τη διαδικασία του τεμαχισμού του οχήματος σε μικρότερα κομμάτια.

