Μία ανατριχιαστική σκηνή αντίκρισαν οι διασώστες που κλήθηκαν τη νύχτα στην περιοχή Κουφόβουνο του Βόλου, όταν για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, ομάδα νεαρών διαπληκτίστηκε με συνομηλίκους της.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από αυτούς βρέθηκε στο στόχαστρο των υπολοίπων και, επιχειρώντας να ξεφύγει, πήδηξε έναν τοίχο που οδηγούσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Εκεί, έπεσε σε παρτέρι, όπου προεξήχε μπετόβεργα, η οποία διαπέρασε τον μηρό του. Ο νεαρός, αιμόφυρτος, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου για να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα και να καταστεί εφικτή η μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υποβληθεί μήνυση ούτε έχουν γίνει συλλήψεις.