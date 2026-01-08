Επεισοδιακός ήταν ο τρόπος, ο οποίος συνελήφθησαν δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και να κινούνται ανάποδα σε μονόδρομο.

Σκοπός του ήταν να αποφύγουν τον έλεγχο και για αυτόν τον λόγο έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς. Λίγο αργότερα έπεσαν στο οδόστρωμα και οι αστυνομικοί τους ακινητοποιήσαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τους δύο άνδρες από την περιοχή της Πολίχνης. Η μοτοσικλέτα αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: Thestival