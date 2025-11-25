Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα. Όλα δείχνουν πως την σκότωσε η νύφη της.

Μέχρι πριν από ένα μήνα, οι πληροφορίες μιλούσαν για δύο διαρρήκτες που την δολοφόνησαν ενώ λήστευαν το σπίτι της.

Οι Αρχές μετά από ενδελεχή έρευνα διαπίστωσαν πως δεν ήταν δύο άνδρες οι δράστες, αλλά η νύφη της, η Ροζαλία Μπαξεβάνογλου. Η γυναίκα αυτή είναι η σύντροφός ενός εκ των γιών της 75χρονης και υπήρξε υποψήφια βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή το 2012 στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Πως έγινε το στυγερό έγκλημα;

Η 46χρονη φαίνεται πως είχε μεγάλα χρέη από τον τζόγο. Σκαρφίστηκε τη ληστεία προκειμένου να πάρει χρήματα από την ηλικιωμένη και έστησε το όλο σκηνικό.

Ολομόναχη είχε δημιουργήσει το σχέδιο και είχε σκηνοθετήσει τον θάνατο της 75χρονης. Ο γιος της ηλικιωμένης και σύντροφος της κατηγορούμενης μόλις πληροφορήθηκε για την ανατροπή αυτή, “έχασε την γη κάτω από τα πόδια του”.

Η κατηγορούμενη ομολόγησε όλη την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ο λόγος που μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης ήταν για να πάρει χρήματα και συγκεκριμένα 1.100 ευρώ, ωστόσο η κατάσταση πήρε άλλη τροπή όταν θεώρησε πως το θύμα την κατάλαβε.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της και σύζυγο της δράστιδος 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιος έκλεψε αυτά τα χρήματα, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του, με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Ωστόσο, ο γιος κατάφερε να μαζέψει 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000.

Όταν τελικά, κατάφερε να μαζέψει ακόμα 1.100 ευρώ και ήταν έτοιμος να τα δώσει στη μητέρα του, η Ροζαλία Μπαξεβάνη , ούσα εθισμένη στον τζόγο, πήρε τα χρήματα, τα έπαιξε και τα έχασε.

Τότε η 46χρονη για να μην την καταλάβει ο άνδρας της, μπήκε κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της με σκοπό να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Αυτό ήταν το πλάνο της και ξεκίνησε την εφαρμογή του, αλλάζοντας τη φορά των καμερών στο σπίτι της 75χρονης από τη στιγμή που είχε και πρόσβαση σε αυτές. Φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα κρουστικό και έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου. Αφού εισέβαλε στον χώρο, άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Η ηλικιωμένη αντέδρασε και η 46χρονη πήρε ένα μπουκάλι και, πιστεύοντας όπως είπε ότι την έχει καταλάβει, την χτύπησε στο κεφάλι.

Μετά από αυτό το σκηνικό, η Ροζαλία Μπαξεβάνη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, πήρε ένα μαχαίρι και την κατέσφαξε.

Όταν τελείωσε με το στυγερό έγκλημα, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τη Παρασκευή 31/10. Αρχικά, οι έρευνες στράφηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και έφτασαν στα ίχνη της 46χρονης, η οποία λύγισε και ομολόγησε.