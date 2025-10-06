Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Οι αρχές κλήθηκαν την Κυριακή λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, όταν εντοπίστηκαν δύο άνθρωποι νεκροί, μετά από πυροβολισμούς στο χώρο.

Ο ένας εκ των δύο θυμάτων ήταν ο 70χρονος Έλληνας ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κώστας Τομαράς, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης. Το άλλο θύμα ήταν 61 ετών και εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου, ως επιστάτης στο κάμπινγκ, με καταγωγή από τον Πύργο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης —ένας μαυροντυμένος νεαρός άνδρας— εμφανίστηκε στο κάμπινγκ γύρω στις 20:30, προσποιούμενος τον πελάτη που ενδιαφέρεται για ενοικίαση δωματίου. Όταν ενημερώθηκε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, έβγαλε καραμπίνα και πυροβόλησε εν ψυχρώ τα δύο θύματα. Ο ιδιοκτήτης έπεσε νεκρός στη ρεσεψιόν, ενώ ο επιστάτης —ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση για σχεδόν 20 χρόνια— προσπάθησε να διαφύγει αλλά πυροβολήθηκε πισώπλατα λίγα μέτρα πιο πέρα.

Αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Το σημείο αποκλείστηκε και οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις από ενοίκους και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παλαιότερη απόπειρα εναντίον του ιδιοκτήτη – Εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης

Το 70χρονο θύμα είχε δεχτεί σχετικά πρόσφατα και άλλη επίθεση σε επιχείρηση που διατηρούσε. Συγκεκριμένα πριν από περίπου δύο μήνες, ο 70χρονος είχε καταγγείλει στις αρχές πυροβολισμούς που είχε δεχτεί σε άλλη επιχείρηση που διατηρούσε στο ίδιο χωριό. Τότε είχε διαφύγει τον κίνδυνο, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον δράστη ή το κίνητρο του.

Μάλιστα, μετακόμισε και διέμενε προσωρινά στο κάμπινγκ, επειδή η προηγούμενη επίθεση έγινε κοντά στο σπίτι του.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο χθεσινός δράστης να σχετίζεται με το προηγούμενο περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να υπήρχε προσωπική γνωριμία μεταξύ του δράστη και των θυμάτων, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι δεν πρόκειται για τυχαία εγκληματική ενέργεια. Πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν πως είναι πιθανόν ο δράστης να προέρχεται από το συγγενικό του περιβάλλον.

Οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις από την τοπική κοινωνία και έχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από την Αστυνομία και κάνουν λόγο για πιθανές προσωπικές σχέσεις ή αντιπαραθέσεις μεταξύ του ιδιοκτήτη, του επιστάτη και του δράστη. Οι αρχές διερευνούν αν υπήρχαν οικονομικές διαφορές, παλιές διενέξεις ή άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία.

Το χρονικό των δύο φόνων

Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, τον επιστάτη, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί πισώπλατα και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρήκε τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας έχει αναλάβει την υπόθεση και βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Στην περιοχή έχει μεταβεί και κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, που συνδράμει τις έρευνες.