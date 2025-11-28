Σοβαρά προβλήματα στα συστήματα των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του e-banking, έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες.
Παράλληλα, έχουν «πέσει» και τηλεφωνικά κέντρα, με αποτέλεσμα πελάτες και καταναλωτές να αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τις τράπεζες.
Η «Ζούγκλα» δέχθηκε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από αναγνώστες, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις τράπεζες που συνεργάζονται.
Γιατί υπήρξε πρόβλημα με τις τράπεζες
Σημειώνεται ότι η σημερινή ημέρα (Παρασκευή 28/11) είναι πολύ «φορτωμένη» από άποψη συναλλαγών, κάτι που επηρεάζει και τις τράπεζες.
Συγκεκριμένα, ο όγκος των συναλλαγών έχει εκτοξευθεί σε πολλά εκατομμύρια συναλλαγές, καθώς «τρέχουν» παράλληλα τρία γεγονότα:
– Το «Black Friday» με τις εκπτώσεις στα καταστήματα, που έχει οδηγήσει σε αυξημένες συναλλαγές.
– Οι πληρωμές των επιδομάτων (ΟΠΕΚΕ, επιστροφή ενοικίου κλπ).
– Η καταβολή των μισθοδοσιών προς τους εργαζομένους.
Επιπρόσθετα, πολλοί καταναλωτές λόγω της βροχόπτωσης και της κακοκαιρίας, προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το e-banking και να ψωνίσουν από τα e-shops των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα, τα προβλήματα σε μεγάλο βαθμό έχουν αποκατασταθεί και σύντομα θα υπάρξει πλήρης ομαλοποίηση.