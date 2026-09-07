Σε βλάβη στη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας – Δαμάστας, από την πλευρά του ηπειρωτικού συστήματος, αποδίδονται οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν σε περιοχές της Κρήτης.

Η κατάσταση κινητοποίησε άμεσα τα αρμόδια συνεργεία, τα οποία επιχειρούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο και την έκταση της βλάβης, προκειμένου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η αποκατάσταση της λειτουργίας της διασύνδεσης.

Μιλώντας στο cretalive.gr, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Γιώργος Αρκουλάκης, επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα προέκυψε στο ηπειρωτικό τμήμα της διασύνδεσης Αθήνα – Δαμάστα, σημειώνοντας ότι οι τεχνικές ομάδες βρίσκονται ήδη επί τόπου και αξιολογούν τα δεδομένα.

Σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής της Κρήτης

Μετά την εμφάνιση της βλάβης, ενεργοποιήθηκε η εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού. Οι σταθμοί παραγωγής σε Αθερινόλακκο, Λινοπεράματα και Χανιά τέθηκαν σε λειτουργία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτροδότησης μέσω του παλαιού συστήματος.

Παρά τις διακοπές που καταγράφηκαν σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, δεν προκλήθηκε πλήρες μπλακ άουτ στο νησί. Καθοριστική για τη διατήρηση της ευστάθειας του συστήματος ήταν, σύμφωνα με τον κ. Αρκουλάκη, η συνεισφορά των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και η μικρή ηλεκτρική διασύνδεση μέσω Χανίων.

Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, με την κάλυψη να φτάνει, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, στο 100% του νησιού.

Οι τεχνικές εργασίες, πάντως, συνεχίζονται για την αποκατάσταση της βλάβης στη μεγάλη διασύνδεση και την πλήρη επαναφορά του συστήματος στην κανονική του λειτουργία.