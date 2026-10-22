Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 06:30.

Κεντρικοί οδικοί άξονες, όπως η Τσιμισκή, η Βενιζέλου και η Ίωνος Δραγούμη, βυθίστηκαν ξαφνικά στο σκοτάδι, δημιουργώντας προβλήματα στην πρώτη πρωινή κίνηση της πόλης.

Αναφορές και για την περιοχή των Δικαστηρίων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στον εμπορικό ιστό. Η διακοπή ρεύματος επηρέασε αισθητά και την περιοχή των Δικαστηρίων, προκαλώντας περαιτέρω προβληματισμό για την έκταση της ζημιάς.

Η διακοπή ενδέχεται να οφείλεται σε βλάβη που παρουσιάστηκε στο δίκτυο υψηλής τάσης.

Εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται ήδη στο σημείο και πραγματοποιεί εντατικές εργασίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για την ώρα πλήρους αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Πηγή: rthess