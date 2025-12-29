Με αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων οδών, οι αγρότες του βασικού μπλόκου της Νίκαιας απαντούν στις εκκλήσεις της κυβέρνησης για διάλογο.

Με συμπαγή μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια οδό, η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο, καθώς η μετάβαση από το βορρά στο νότο και το αντίθετο συνεπάγεται πολύωρη ταλαιπωρία. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν και τα φορτηγά στις δύο πλευρές των συνόρων.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες σε Νίκαια και Κιλελέρ

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν ενωμένοι και συντονισμένοι με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν 60 μπλόκα ακολουθούν κοινή γραμμή και αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Ο αποκλεισμός των παρακαμπτήριων δρόμων είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 19:00.

Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας.

Από το Κιλελέρ, οι αγρότες αναμένεται να κινηθούν προς τη Νίκαια της Λάρισας για να συσπειρωθούν με τις υπόλοιπες ομάδες αγροτών. Στις 16:00 προχώρησαν σε αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου στο ύψος του Κιλελέρ.

Το βράδυ της Δευτέρας ακολούθησε πομπή από τρακτέρ προς το κέντρο της Λάρισας, με στόχο οι αγρότες να κάνουν γνωστά τα αιτήματα τους και να καλέσουν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Κάστρο Βοιωτίας: Ουρές χιλιομέτρων στις παρακαμπτήριες οδούς

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα.

Στο σημείο, οι αγρότες προχωρούν σε νέα γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τις νέες κινήσεις τους.

Χθες, το μποτιλιάρισμα είχε φτάσει μέχρι την Αταλάντη, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες, γι’ αυτό και σήμερα ορισμένα μπλόκα, διατηρούν ανοιχτή την κυκλοφορία σε μία λωρίδα, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί.

Ανοιχτό είναι και το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα για τον ίδιο λόγο.

Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ενώ οι αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες λαμβάνονται καθημερινά από τη συνέλευση του μπλόκου.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί.

Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Αυτήν την ώρα, η κίνηση στο σημείο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Επισημαίνεται ότι κάθε βράδυ οι αγρότες διεξάγουν γενική συνέλευση, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στην πόλη του Αγρινίου.

Κλειστό το τελωνείο στον Προμαχώνα – Εγκλωβισμένα τα φορτηγά

Στις 12:15 οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ’ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά. Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Ήδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και στις δύο πλευρές του μεθοριακού σταθμού. Χθες ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ήταν για δέκα ώρες, μέχρι τις 23:00, αλλά δεν ήταν τόσες πολλές οι νταλίκες σε αντίθεση με τη σημερινή ημέρα που γίνεται η μεταφορά των προϊόντων ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Η αστυνομία πρέπει να διαχειριστεί και τις αντιδράσεις των οδηγών των φορτηγών, αφού η υπομονή πολλών από αυτών εξαντλείται όσο τα οχήματα τους είναι ακινητοποιημένα και αυτοί με κρύο και δύσκολες συνθήκες παραμένουν μέσα σε αυτά. Η κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα και το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας, τα οποία καλύπτουν με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ το μπλόκο των αγροτών.

Σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.

Η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου ήταν έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Επιμένουν στη «σκληρή» γραμμή οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων

Οι αγρότες της Ανατολικής θεσσαλονίκης, αν και παραμένουν στη θέση τους στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, λένε ότι ο επ’ αόριστον αποκλεισμός είναι στείρα στάση και ότι, ακόμη και αν αποτύχει ο διάλογος, πρέπει να γίνει χωρίς διασπαστικές κινήσεις, με τον αγροτικό κόσμο ενωμένο.

Από την άλλη, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων επιμένουν ότι διάλογος με την κυβέρνηση δεν θα γίνει αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των αγροτών, ενώ αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους, εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου. Ωστόσο, σε ένδειξη καλής θέλησης έχουν ανοίξει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Το μπλόκο Δερβενίου σταματά αύριο τις κινητοποιήσεις, καθώς ο πολύ δυνατός άνεμος προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη κίνηση των αυτοκινήτων και οι αγρότες της περιοχής του Λαγκαδά δεν θέλουν να δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Αλεξανδρούπολη: Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο. Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.