Οι αγρότες αποφάσισαν μαζικές κινητοποιήσεις με μπλόκα στις Εθνικές Οδούς, κλείσιμο Λιμανιών και Τελωνείων.

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, οι αγρότες θα στήσουν μπλόκα σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι Σύλλογοι κατά τη Σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν και στο κλείσιμο Λιμανιών και Τελωνείων. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η Πανελλαδική Σύσκεψη στη Λάρισα και το πόρισμα είναι σκληρό απέναντι στην Κυβέρνηση.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν ως στόχο, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες από τις άλλες περιοχές ανέφεραν σχεδιασμό, τόσο με τα τρακτέρ στους δρόμους, αλλά και στα λιμάνια.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε από την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ. Υποστηρικτές των αγροτών είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν επίσης στήριξη από την Κυβέρνηση αυτή την περίοδο, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ευλογιά.

Παρά το γεγονός ότι οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων, οι αγρότες δεν θα κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους.

Επιμένουν ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι, αλλά στο ράφι οι τιμές να είναι πάρα πολύ υψηλές.

Τέλος, οι αγρότες ζητούν εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους.