Επιχείρηση αποκλεισμού αυτοσχέδιων αγώνων πραγματοποίησε χθες το βράδυ (29/11), η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, αποτρέποντας τη διεξαγωγή επικίνδυνων συγκεντρώσεων οδηγών στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας.

Η δράση οργανώθηκε με τη συνδρομή των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), τριών ομάδων «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι Αστυνομικοί προχώρησαν σε 162 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 38 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούν:

– Πρόκληση θορύβων: 8
– Έλλειψη ή δυσδιάκριτες πινακίδες: 9
– Φιμέ τζάμια: 15
– Λοιπές παραβάσεις: 6

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν ακόμη 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τονίζει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες εξορμήσεις, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή επικίνδυνης οδήγησης σε σημεία όπου παρατηρούνται συγκεντρώσεις για αυτοσχέδιους αγώνες.

 

