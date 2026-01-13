Να «κατέβουν» με τρακτέρ στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο, επιθυμούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, όπως διαφάνηκε από τη νέα συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής το βράδυ της Τρίτης (13/1).

Ωστόσο, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Τα παραπάνω θα τεθούν ως πρόταση στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στη 1 το μεσημέρι, στον Παλαμά της Καρδίτσας.

Στα αξιοσημείωτα της σημερινής σύσκεψης είναι και η απόφαση να «αποβληθούν» από το μπλόκο όσοι αγρότες συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό.

Πηγή: onlarissa.gr