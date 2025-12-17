Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οδεύουν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Στη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας, που ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε πως δεν συντρέχουν λόγοι για να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα ζητήσουν αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, από τα υπόλοιπα μπλόκα – στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες – να εντείνουν τις δράσεις τους, προκειμένου η κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε νωρίτερα και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα. Και οι αγρότες της Καρδίτσας τόνισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να γίνει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.

Νωρίτερα, στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. Ειδικότερα αποφάσισαν από αύριο το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεοτέρας.

Να σημειωθεί ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα, που είχε σαν συνέπεια να γίνει παρακράτηση εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.