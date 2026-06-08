Νέα μεγάλη υπόθεση διακίνησης ακατάλληλων τροφίμων αποκάλυψαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία προχώρησαν στην κατάσχεση 5,3 τόνων προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος (τροφική δηλητηρίαση) σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη και οδήγησε σε εκτεταμένους ελέγχους σε εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν άμεσα και μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντόπισαν την επιχείρηση που είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα προϊόντα.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου.

Το δίκτυο με τα ακατάλληλα κρέατα έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

Μετά την αρχική κατάσχεση των 5,3 τόνων, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης της εταιρείας. Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι η επιχείρηση τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες.

Παράλληλα, στη Χίο δεσμεύθηκαν ακόμη 500 κιλά προϊόντων που συνδέονται με την υπόθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή εξέτασε τα ευρήματα και αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης των προϊόντων, ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα σχετικά πρόστιμα.

Εισήγηση για αναστολή λειτουργίας της εταιρείας

Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, κίνηση που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για προσωρινό «λουκέτο» έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αξιολόγηση των ευρημάτων.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με τη δημόσια υγεία»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ελέγχει με συνέπεια και αυστηρότητα κάθε κρίκο της αλυσίδας, από την παραγωγή και την επεξεργασία μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα προϊόντα που καταναλώνουν.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος σε κάθε φαινόμενο ασυδοσίας και σε κάθε πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας. Οι πρόσφατες κατασχέσεις αποδεικνύουν καθημερινά ότι οι έλεγχοι που διενεργούν οι υπηρεσίες μας είναι ουσιαστικοί, στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κτηνιάτρους, τους ελεγκτές και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για τον επαγγελματισμό, την επιμονή και την αφοσίωσή τους στο έργο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα».

Η υπόθεση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ωστόσο από τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα προκύπτει ότι η ανακάλυψη των ακατάλληλων προϊόντων ήταν αποτέλεσμα πολυήμερης διαδικασίας ελέγχων και ιχνηλάτησης που ακολούθησε την καταγγελία για το περιστατικό τροφιμογενούς νοσήματος στην Πεντέλη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί το όνομα της εταιρείας ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για το εστιατόριο από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα.

Μάλιστα, η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών και διακίνησης μη ασφαλών τροφίμων.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η περίοδος του καλοκαιριού θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ασφάλεια των προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αλλοίωσης όταν δεν τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ψύξης, αποθήκευσης και μεταφοράς.

Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι σε σφαγεία, αποθήκες, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, επιχειρήσεις εστίασης και δίκτυα διανομής αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, με τις αρμόδιες αρχές να διαμηνύουν ότι θα επιβληθούν οι αυστηρότερες δυνατές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.