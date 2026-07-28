Στην κατάσχεση τεράστιας ποσότητας ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, που άγγιξε τους 6,2 τόνους, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, έπειτα από στοχευμένη έφοδο στο Ίλιον και εκτεταμένη ιχνηλάτηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ελέγχου στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Οι επιθεωρητές της Περιφέρειας επισκέφθηκαν εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον, όπου διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν δηλωμένη στα επίσημα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, η οποία λειτουργούσε τελείως παράνομα, χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, ενώ δεν περιλαμβανόταν καν στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Στους ψυκτικούς θαλάμους της παράνομης μονάδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθώς στερούνταν νόμιμης σήμανσης ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

Ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε 6 Περιφερειακές Ενότητες

Η αποκαλυπτική έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Οι ελεγκτές της Περιφέρειας προχώρησαν σε άμεση χαρτογράφηση της διαδρομής των προϊόντων, αποκαλύπτοντας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση διοχέτευε τα ακατάλληλα σκευάσματα σε ένα ευρύ δίκτυο 20 επιχειρήσεων τροφίμων σε έξι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής.

Μετά την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και του ΕΦΕΤ, διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σημεία παραλαβής, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον 151 κιλά προϊόντων, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα των κατασχεμένων κρεάτων στα 6.200 κιλά (6,2 τόνους). Οι εκθέσεις κατάσχεσης της ΔΑΟΚ Δυτικού Τομέα έχουν καταστεί οριστικές και εκτελεστές, ενώ έχουν ήδη συγκροτηθεί οι προβλεπόμενες τριμελείς επιτροπές για την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων.

«Καμία ανοχή σε βρώμικα παιχνίδια με τη δημόσια υγεία»

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθάρισε πως η προστασία του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη: «Η πάγια εντολή μου προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη δύναμη της ιχνηλάτησης. Αποδείξαμε στην πράξη ότι ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και να ενεργοποιήσει άμεσα έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας. Στέλνουμε το μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε».

Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρα Αγγελάκη, σημείωσε ότι η παρατηρητικότητα και η επιμονή των ελεγκτών έβαλαν «φρένο» στην διοχέτευση επικίνδυνων τροφίμων στο καταναλωτικό κοινό.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 24.136 ελέγχους στην αγορά, επιβάλλοντας πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και κατασχέσεις εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων προϊόντων.