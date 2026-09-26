Την αποστολή ποσότητας ηρωίνης προς τη Λέρο, εντοπίζοντας τα ναρκωτικά μέσα σε ασυνόδευτο δέμα που επρόκειτο να μεταφερθεί με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, απέτρεψαν τα στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή παράνομων ενεργειών, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντόπισαν έναν 50χρονο υπήκοο Γεωργίας την ώρα που επιχειρούσε να αποστείλει τσάντα ως ασυνόδευτο δέμα στη Λέρο.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι μέσα στην τσάντα υπήρχε πλαστικό δοχείο μαλακτικού ρούχων, στο οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένη και σφραγισμένη συσκευασία με ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 18,66 γραμμαρίων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ακόμη δέκα μικρότερες συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού μεικτού βάρους 8,66 γραμμαρίων, καθώς και πέντε δισκία Liprazol συνολικού μεικτού βάρους 9,76 γραμμαρίων.

Ο 50χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών σε συνδυασμό με το αδίκημα της συναυτουργίας, ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι σε βάρος του ίσχυαν δύο διοικητικά μέτρα που τον υποχρέωναν να εμφανίζεται στην αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

Η Ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητείται και ο παραλήπτης που αναγραφόταν στην απόδειξη μεταφοράς του δέματος.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν κυμαίνεται από 340 έως 720 ευρώ.

Η υπόθεση εντάσσεται στους συστηματικούς ελέγχους που πραγματοποιεί η Ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στους χώρους του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, με στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών μέσω της ακτοπλοΐας.