Μπλόκο στη γέφυρα του Εύηνου

Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Αγρότες από την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στη γέφυρα του Εύηνου, στήνοντας νέο μπλόκο και εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους για να επιτύχουν τα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις δεκάδες συγκεντρώσεις αγροτών σε όλη τη χώρα, η στάση τους έγινε ακόμα πιο αποφασιστική. Δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στη γέφυρα, δημιουργώντας νέο σημείο αποκλεισμού.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων περιμένουν τα τρακτέρ

Ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας έχει αναπτυχθεί στο χώρο του αεροδρομίου Ιωαννίνων και πέριξ αυτού αρκετή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Όπως μας πληροφορεί το epiruspost, τα τρακτέρ συγκεντρώνονται στον κόμβο της Λαψίστας από τις δέκα περίπου το πρωί.

Ωστόσο οι δυνάμεις της Αστυνομίας με τις κλούβες, οχήματα και άνδρες της ΟΠΚΕ βρίσκονται ήδη εντός και εκτός του αεροδρομίου σε μία εμφανή προσπάθεια να αποτρέψουν την είσοδο των τρακτέρ ή και να τα κρατήσουν μακριά από τον κόμβο της εθνικής στην έξοδο του αερολιμένα.

Ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του χαρακτήρισε τα μπλόκα «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας που ταλαιπωρούν τους πολίτες», αλλά υπογράμμισε ότι η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτή για διάλογο.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη σημερινή Πανελλαδική Διάσκεψη στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που έχουν στηθεί, όπου οι αγρότες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους και θα αποφασίσουν για νέες δράσεις πίεσης προς την κυβέρνηση.

Στα κύρια αιτήματά τους περιλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, η μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών/Kwh στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και η ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει πλήρως παραγωγή και κεφάλαιο για όλους τους κινδύνους.

Μητσοτάκης: «Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας δεν βοηθούν»

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυστηροποιεί τη στάση του απέναντι στους αγρότες, χαρακτηρίζοντας τα μπλόκα «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας που δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή των πολιτών».

Την ίδια στιγμή τονίζει πως η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτή για συζήτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού όσο αφορά τους αγρότες:

« Ομαλοποιείται κάθε εβδομάδα η ροή των πληρωμών στους αγρότες μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούμε να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ από 3,1 το 2024. Θα λάβουν, δηλαδή, 600 εκ. περισσότερα φέτος. Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της ΕΕ. Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους. Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Άλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού.»