Σε ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχωρούν οι τοπικές αρχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπό τον φόβο των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, που προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, έθεσε τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για ορισμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική και τμήματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει ήδη ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ματαιώθηκαν όλες οι μαθητικές παρελάσεις σε Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες με στόχο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Λαμία: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στη Λαμία, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα.

Βόλος: Για το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Σκιάθος: Ο Δήμος ανακοίνωσε τροποποίηση του προγράμματος. Η παρέλαση ματαιώνεται, ενώ η δοξολογία μεταφέρθηκε για τις 17:00 στον Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών και η κατάθεση στεφάνων στις 17:30, με την παρουσία μόνο των σημαιοφόρων από πλευράς των σχολείων.

Νότιο Αιγαίο: Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Κυκλάδες: Εξαιτίας της κόκκινης προειδοποίησης και του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε να μη διεξαχθεί η παρέλαση των μαθητών, καθώς και των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.

Δωδεκάνησα: Όλες οι μαθητικές παρελάσεις ακυρώνονται, όπως επιβεβαίωσε ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης, επικαλούμενος λόγους δημόσιας ασφάλειας και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Αττική: Ακύρωση στον Άγιο Δημήτριο

Στην Αττική, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε τη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης λόγω της προβλεπόμενης κακοκαιρίας. Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί κανονικά στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, με την παρουσία μόνο των σημαιοφόρων των σχολικών μονάδων.