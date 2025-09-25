Βίντεο που έχει καταγράψει τις συνθήκες θανάτου του 20χρονου ναύτη του Blue Star Chios, βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται από τους αρμόδιους, προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν ευθύνες.

Για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios, οι οποίοι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 24/9, την ώρα που το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο βίντεο έχει καταγραφεί ο νεαρός να κατεβάζει τον μοχλό και να ανοίγει ελάχιστα η πόρτα. Ο 20χρονος πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και εγκλωβίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα, αφού η πόρτα δεν «σταματά» ακόμη και όταν υπάρχει εμπόδιο.

Ο νεαρός είχε ναυτολογηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, κάτι που φαίνεται να δημιουργεί ερωτήματα, για το εάν ο 20χρονος έπρεπε να έχει μαζί του ακόμη ένα άτομο στη βάρδιά του ή αν αρκούσε η εκπαίδευση που είχε ήδη λάβει και μπορούσε να ανταπεξέλθει.

Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Η λειτουργία της υδατοστεγούς πόρτας

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων;

«Περνάει ένα διάστημα που ο κάθε εργαζόμενος που πρέπει να εξοικειωθεί με τα μηχανήματα με τις εξόδους διαφυγής με τις υδατοστεγείς πόρτες», είπε ο πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Άγγελος Γαλανόπουλος.

Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις;

«Οτιδήποτε κινείται και περνάει ανάβει ένας φανός και γίνεται και ένας έντονος θόρυβος σαν ήχος για να δηλώσει ότι υπάρχει επικινδυνότητα – ανοίγει κλείνει η πόρτα», προσθέτει ο κ. Βάλλης.

Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας;

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το πώς εξοικειώνονται νέοι συνάδελφοι στα μηχανήματα», πρόσθεσε ο κ. Γαλανόπουλος.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λόγους ασφαλείας το σύστημα κλειδώματος ελέγχεται από τη γέφυρα.

24ωρη απεργία στα πλοία του Πειραιά

Ο θάνατός του φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της ελλιπούς ασφάλειας στα πλοία, όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστές ναυτικοί. Από τα μεσάνυκτα της Τετάρτης 24/9,, τα πλοία «δένουν» στον Πειραιά, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας από σωματεία, για όλα τα πλοία που θα αναχωρούσαν από Πειραιά.

Η ανακοίνωση των σωματείων για την απεργία, αναφέρει: «Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκηρύσσουμε 24ωρη Απεργία, από σήμερα 24-09-2025, 11 π.μ. έως αύριο 25-09-2025, 11 π.μ. στο Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR CHIOS της ναυτιλιακής εταιρείας BLUE STAR FERRIES με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Καθαριστή μηχανής Α.Α., επί του πλοίου. Έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Ο Απόστολος Κυπραίος, πρόεδρος ΠΕΜΕΝ, είπε σε δηλώσεις του: «Εμείς έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία στο πλοίο και αύριο θα προχωρήσουμε σε 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας εδώ στον Πειραιά».

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Η Blue Star Ferries εξέδωσε ανακοίνωση μετά το εργατικό δυστύχημα σε ένα από τα πλοία της, με τον 20χρονο ναυτικό να χάνει τη ζωή του. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».