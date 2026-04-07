Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί Πλωτή Έκθεση Δοκιμών Σκαφών. Η «Pelagic Expo» θα φέρει στη χώρα μας τη διοργάνωση του «Boat Test Festival 2026», ενός πρωτοπόρου για την ελληνική αγορά σκάφους, νέου θεσμού που, για πρώτη φορά, θα φέρει οργανωμένα sea trials στο προσκήνιο. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026 στη Μαρίνα Πόρτο Ράφτη (Λιμένας Μαρκοπούλου), υπό την αιγίδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Το «Boat Test Festival» εισάγει ένα δυναμικό και βιωματικό concept, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατασκευαστές και εισαγωγείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε πραγματικές συνθήκες, στο φυσικό τους περιβάλλον, τη θάλασσα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να δουν, αλλά και να δοκιμάσουν σκάφη και εξοπλισμό, αποκτώντας άμεση εμπειρία πλεύσης.

Στο «Boat Test Festival 2026» θα παρουσιαστούν πολυεστερικά και φουσκωτά σκάφη από 4 έως 12 μέτρα, ναυτικοί κινητήρες σε πλήρη λειτουργία, ηλεκτρονικά συστήματα και εξοπλισμός ναυτιλίας, καθώς και personal watercraft και μέσα θαλάσσιας αναψυχής. Η δυνατότητα άμεσης δοκιμής προσφέρει τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στο κοινό, μια ρεαλιστική και ολοκληρωμένη εικόνα, ενισχύοντας τη διαδικασία επιλογής και αγοράς.

Για τις εταιρείες του κλάδου, η διοργάνωση λειτουργεί ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και πωλήσεων, καθώς δημιουργεί άμεση επαφή με στοχευμένο κοινό και προσφέρει πρακτική παρουσίαση των προϊόντων τους. Η βιωματική εμπειρία που προσφέρει το event αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων από τους υποψήφιους αγοραστές.

Το «Boat Test Festival 2026», κατά τη διάρκεια του τριημέρου της διοργάνωσης, θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 19:00.

Διοργανωτής του event είναι η «Pelagic Expo», η οποία αποτελεί μία από τις πιο εξειδικευμένες και αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο των εκθέσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα στην Ελλάδα. Από το 2014 διοργανώνει τις εκθέσεις «Boat & Fishing Show» στην Αθήνα και «Thessaloniki Boat & Fishing Show», οι οποίες καταγράφουν σταθερά αυξανόμενη επισκεψιμότητα και συμμετοχή, συγκεντρώνοντας, σχεδόν, το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου. Μέσα από τις διοργανώσεις της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σκάφος, το ψάρεμα, την υποβρύχια αλιεία και τον θαλάσσιο τουρισμό, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και προβολή της ελληνικής θαλάσσιας αγοράς.