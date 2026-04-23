Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα διεξαχθεί ένα τριήμερο αφιερωμένο στις πραγματικές δοκιμές σκαφών και ναυτικών κινητήρων. Από τις 24 μέχρι και τις 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη το «Boat Test Festival 2026» και στη θάλασσα θα βρίσκονται περισσότερα από τριάντα σκάφη που θα προσφέρουν στον υποψήφιο αγοραστή βιωματική εμπειρία.

Στην «1η Πλωτή Έκθεση Δοκιμών Σκαφών» θα είναι διαθέσιμα φουσκωτά, πολυεστερικά, βάρκες και σκάφη πολυαιθυλενίου και θα δοθεί η δυνατότητα τους επισκέπτες να τα γνωρίσουν και να τα δοκιμάσουν στη θάλασσα, σε πραγματικές συνθήκες πλεύσης. Το «Boat Test Festival» διοργανώνεται από την «Pelagic Expo» και αποτελεί ένα νέο concept για την ελληνική αγορά σκάφους και θα φέρει στο προσκήνιο τα οργανωμένα sea trials. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στη Μαρίνα Πόρτο Ράφτη (Λιμένας Μαρκοπούλου), υπό την αιγίδα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αντιδημαρχίας Τουρισμού και του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου, με στόχο να αποτελέσει ένα νέο σημεία αναφοράς για τον κλάδο.

Σε αντίθεση με μια κλασική ναυτική έκθεση, το «Boat Test Festival» δίνει έμφαση στη βιωματική εμπειρία. Οι επισκέπτες δεν περιορίζονται στην απλή θέαση των σκαφών, αλλά, εφόσον είναι υποψήφιοι αγοραστές, θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν και να τα δοκιμάσουν στη θάλασσα, αποκτώντας ουσιαστική εικόνα για την απόδοση, τη συμπεριφορά και τον εξοπλισμό τους. Παράλληλα, στον χώρο της διοργάνωσης θα παρουσιάζονται ναυτικοί κινητήρες, ηλεκτρονικά ναυσιπλοΐας και σύγχρονος εξοπλισμός, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών τόσο για επαγγελματίες όσο και για ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών του κλάδου, η Μαρίνα Πόρτο Ράφτη θα μετατραπεί για τρεις ημέρες σε ένα δυναμικό σημείο συνάντησης για το σκάφος και τη θαλάσσια αναψυχή, αναδεικνύοντας μια νέα, πιο άμεση και ουσιαστική προσέγγιση στην επιλογή σκάφους.

Οι «πύλες» του Boat Test Festival 2026 θα ανοίξουν το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριημέρου αφιερωμένου στη θάλασσα. Το ωράριο -και τις τρεις ημέρες- θα είναι από τις 10:00 έως τις 19:00 και η είσοδο στο χώρο πραγματοποιείται με εισιτήριο, ενώ για τη συμμετοχή στις δοκιμές στη θάλασσα απαιτείται προγραμματισμός και διαθεσιμότητα, καθώς τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας.

Το «Boat Test Festival 2026» φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο του σκάφους στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά εταιρείες και κοινό μέσα από μια άμεση, διαδραστική και ουσιαστική εμπειρία. Αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και τα σκάφη και οι εταιρείες που συμμετέχουν, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://boattestfestival.gr/