Ένας σπουδαίος σύμμαχος της Ελλάδας στον αγώνα για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, ο Ελληνοαμερικανός αντιεισαγγελέας του Μανχάταν Μάθιου (Ματθαίος) Μπογδάνος, βρίσκεται για ακόμα μία φορά πίσω από μια μεγάλη επιτυχία. Σε στενή και διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ηγήθηκε της προσπάθειας που οδήγησε στον πρόσφατο επαναπατρισμό 15 πολύτιμων ελληνικών αρχαιοτήτων οι οποίες είχαν εξαχθεί παράνομα από τη χώρα.

Στη διεθνή αρένα του αγώνα κατά της λαθρεμπορίας έργων τέχνης, το έργο του Μπογδάνου συναντά τη μακροχρόνια και συνεπή πορεία του κορυφαίου Έλληνα ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη. Οι δύο άνδρες επιχειρούν από διαφορετικά μετερίζια — ο Μπογδάνος ως επικεφαλής της περίφημης Μονάδας Διακίνησης Αρχαιοτήτων (Antiquities Trafficking Unit) της Εισαγγελίας του Μανχάταν και ο Τσούκαλης με τη δική του πολυετή, εθελοντική δράση στο πεδίο. Ωστόσο, μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη διάσωση των κλεμμένων θησαυρών μας.

Αυτή η κοινή τους μάχη σφραγίστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο στο Βατικανό, στο πλαίσιο των διεθνών βραβείων Giuseppe Sciacca. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς τους, ο ίδιος ο Γιώργος Τσούκαλης είχε την τιμή να βραβεύσει τον Μάθιου Μπογδάνο στη μεγαλειώδη τελετή της Ρώμης. Η συνάντηση και η κοινή αναγνώριση των δύο ανδρών στο εξωτερικό αποτελεί την απόλυτη επιβεβαίωση ότι η συστράτευση δυνάμεων, εντός και εκτός συνόρων, είναι το ισχυρότερο όπλο απέναντι στα διεθνή κυκλώματα.

Η τελευταία μεγάλη επιτυχία του Μάθιου Μπογδάνου, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, περιλαμβάνει σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, όπως:

• Ένα μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο (τύπου Σπεδού) του 2700-2600 π.Χ.

• Ένα βαρύ χάλκινο βραχιόλι από τη Βόρεια Ελλάδα

• Ένα μαρμάρινο ομοίωμα κοχυλιού του 400 π.Χ.

• Σημαντικά αρχαία αντικείμενα από το Αφρατί της Κρήτης

Με τη νέα αυτή προσθήκη, ο συνολικός αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει στην πατρίδα από το 2022 με ενέργειες της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται πλέον στις 179. Η μεθοδική έρευνα του Μάθιου Μπογδάνου και η διαρκής επαγρύπνηση ανθρώπων όπως ο ιδιωτικός ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Τσούκαλης διασφαλίζουν ότι η ιστορία μας δεν θα παραμένει εγκλωβισμένη σε παράνομες ιδιωτικές συλλογές, αλλά επιστρέφει εκεί που ανήκει, στο ελληνικό φως.