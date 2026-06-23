Μέσα σε ένα… μπολ με σαλάτα είχε κρύψει όσα χρυσαφικά είχε καταφέρει να αρπάξει, μαζί με τον συνεργό της από μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Κάρπαθο, η 23χρονη «τουρίστρια» που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο πλοίο και να εξαφανιστεί.

Όταν έφτασε στο λιμάνι του νησιού η νεαρή γυναίκα, είχε μαζί της τη βαλίτσα της, την τσάντα της και μια νάιλον σακούλα με φαγητό. Προχωρούσε προς το πλοίο, αλλά έδειχνε φανερά ανήσυχη. Οι λιμενικοί, που είχαν ενημερωθεί από την αστυνομία, την περίμεναν και λίγο πριν επιβιβαστεί, της ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Στην έρευνα που έγινε στις αποσκευές της «ανακαλύφθηκαν» πολύτιμα αντικείμενα που ανήκαν σε μια 94χρονη γυναίκα.

Μαζί με τον συνεργό της, που αναζητείται, φέρονται να την είχαν καλέσει στο τηλέφωνο και να της είπαν ότι «είναι υπάλληλος του λογιστή της και αν έχει χρυσαφικά και μετρητά χρήματα, θα πρέπει να τα μετρήσουν και να τα φωτογραφίσουν, διότι τα επιδοτεί το κράτος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να είπε ότι «είχε έρθει για διακοπές στο νησί μόνη της πριν μερικές ημέρες, και ότι θα έφευγε με το καράβι… Τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα αντικείμενα είναι δικά της και ότι τα είχε βάλει εκεί για να μην της τα κλέψουν». Όμως δεν είχαν γίνει έτσι τα πράγματα. Σύμφωνα με το ηλικιωμένο θύμα, που κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, τα πολύτιμα αντικείμενα τα έδωσε σε έναν άντρα τον οποίο αναγνώρισε όταν οι αστυνομικοί της έδειξαν φωτογραφία του. Η 23χρονη «τουρίστρια» δεν ήταν μόνη της, ούτε η 94χρονη ήταν το μοναδικό θύμα στο νησί…

Το δεύτερο άτομο που κατάφεραν να συλλάβουν από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου ήταν ένας 19χρονος, ο οποίος έπαιρνε οδηγίες από άλλα μέλη του κυκλώματος μέσω… βιντεοκλήσης. Όταν έφτασε σε ξενοδοχείο του νησιού, έψαχνε μέσα σε γλάστρες για να βρει το κλειδί και να μπει στο δωμάτιο όπου υπήρχαν τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα από άλλη ηλικιωμένη γυναίκα που είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν.

Στην 76χρονη είχαν πει στο τηλέφωνο ότι «υπάρχει επιδότηση από το κράτος για τα μετρητά και κοσμήματα», αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. «Αν έχεις χρυσές λίρες και δεν τις έχει δηλώσει, θα έρθει η εφορία και θα τις κατασχέσει. Να πας στην τράπεζα με την ταυτότητα σου και να κάνεις ανάληψη. Στη συνέχεια θα έρθει ένα άτομο με το όνομα Παναγιώτης να τα παραλάβει» φέρονται να της είπαν προκειμένου να τα «παραλάβουν» οι απατεώνες.

Η εκδοχή που φέρεται να υποστήριξε ο νεαρός είχε πολλά χαρακτηριστικά κινηματογραφικής ταινίας. «Με πλησίασαν δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα μαύρο τζιπ μάρκας Porsche. Τον έναν τον γνώριζα, τον άλλον όχι. Μου ζήτησαν να κάνω μια δουλειά γι’ αυτούς και μου έταξαν 20.000 με 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με πήγαν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, μου έβγαλαν αεροπορικό εισιτήριο για Κάρπαθο. Όταν προσγειώθηκα τους πήρα τηλέφωνο και μέσω εφαρμογής μου είπαν σε ποιο Airbnb να έρθω, να ψάξω τις γλάστρες, αλλά δεν βρήκα τίποτα» φέρεται να είπε στις Aρχές. Και το δεύτερο θύμα στάθηκε τυχερό, καθώς οι αστυνομικοί μέσα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο βρήκαν τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που της είχαν αρπάξει.

Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και δύο ακόμα άτομα, ηλικίας 20 και 21 ετών, μέλη της συμμορίας.

Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για τις τηλεφωνικές απάτες

Από την Ελληνική Αστυνομία «με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και περιστατικά εξαπάτησης πολιτών που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα από επιτήδειους που εμφανίζονται τηλεφωνικά ή δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. απαιτώντας και αποσπώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά, κυρίως από ηλικιωμένους, υπενθυμίζεται: