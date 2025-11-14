Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Ρόδο το περιστατικό πυροβολισμών σε μεζονέτα όπου διαμένει γνωστός επιχειρηματίας. Η στοχευμένη επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, σε ώρα περιορισμένης κίνησης, με τους δράστες να πυροβολούν κατ’ επανάληψη την πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού, πριν διαφύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από περίοικους.

Το θύμα, που τη στιγμή εκείνη βρισκόταν μέσα στο σπίτι με την οικογένειά του, περιέγραψε αναλυτικά τις ώρες πριν και μετά το συμβάν, εκφράζοντας την ανησυχία του και αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη ζητήσει προστασία για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του.

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα το Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε, ενώ περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη το ίδιο βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο:

«Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να μην καταγραφούν από τις κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω».

Ο θόρυβος εκείνη την ώρα δεν τους κινητοποίησε, καθώς θεώρησαν πως προερχόταν από συνηθισμένα αίτια. «Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω της βάσης. Συνεχίσαμε τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00, για να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδε αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι, να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία», επισήμανε.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ομάδες ασφαλείας και ειδικοί της σήμανσης περισυνέλλεξαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο, ενώ αξιολόγησαν λεπτομερώς όλα τα ίχνη που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στο μαύρο στεφάνι που εντοπίστηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας. Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για ένα σαφές στοιχείο σημειολογίας που θεωρείται μήνυμα εκφοβισμού και προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Να υπενθυμίσουμε πως ο επιχειρηματίας που δέχτηκε την επίθεση είναι ο ιδιοκτήτης του beach bar στο «σμαραγδένιο νησί», που είχε κατηγορηθεί το καλοκαίρι του 2023, ότι υποχρέωνε τους εργαζόμενους να σερβίρουν τους πελάτες πάνω σε θαλάσσια πλατφόρμα, εντός της θάλασσας.