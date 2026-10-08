Σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε σχετικά με το καυτό θέμα των ημερών, αυτό της διαμάχης Καρβέλα – Βίσση, ο Σωτήρης Λυκουρόπουλος, διευθυντής μουσικής εκδοτικής εταιρείας, γνώστης θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το θέμα των μεταξύ τους οικονομικών συμφερόντων, αλλά και η διαφορετική καλλιτεχνική οπτική τους μετά από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον τόσο του καλλιτεχνικού κόσμου, όσο και το κοινού.

Για το νομικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο της υπόθεσης, ο κ. Λυκουρόπουλος ανέφερε πως «μπορεί ο δημιουργός να απαγορεύσει από τον ερμηνευτή να λέει τα τραγούδια του».

«Αν ο Καρβέλας απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τα τραγούδια του, δε θα μπορεί να τα τραγουδήσει στις συναυλίες της»

Εξηγώντας τις πρακτικές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης, σημείωσε ότι «αν ο Καρβέλας απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τα τραγούδια του, δε θα μπορεί να τα τραγουδήσει στις συναυλίες της», εξέλιξη που θα άλλαζε άρδην το ρεπερτόριο της δημοφιλούς τραγουδίστριας στις ζωντανές της εμφανίσεις.

Παρ’όλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί πως θα βρεθεί μία λύση ανάμεσα στο αγαπημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι, ώστε να μην εξωθηθούν τα πράγματα ως αυτό το σημείο.

Όσα εξηγεί ο κ. Λυκουρόπουλος περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα 5 τραγούδια στη συναυλία του ΟΑΚΑ που δεν ήταν του Νίκου Καρβέλα

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας ισχυρίστηκε πως από τα 50 τραγούδια που ακούστηκαν στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 είναι δικά του. Αυτό που ισχύει τελικά είναι πως μόνο τα 5 τραγούδια από τα 50 δεν ανήκαν στον ίδιο:

«Όσο έχω φωνή» (1980) – Μουσική & στίχοι: Φίλιππος Νικολάου

«Τρένο» (2003) – Μουσική: Βαγγέλης Βασιλείου, Στίχοι: Σόφη Παππά

«Έχω πεθάνει για σένα» (2003) – Μουσική & στίχοι: Χριστόδουλος Σιγανός

«Στην Πυρά» (2008) – Μουσική: Alex Papaconstantinou, Στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά

«Κόντρα» (2008) – Μουσική: Dan Wilson, Στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά.

Ποια από τα τραγούδια της Άννας Βίσση είναι δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα

Παρατηρώντας κανείς τη δισκογραφία της Άννας Βίσση, διαπιστώνει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των τραγουδιών της έχουν γραφτεί από τον Νίκο Καρβέλα. Ακολουθεί λίστα των άλμπουμ με τις μεγάλες επιτυχίες:

1. «Κραυγή» (2000)

Μουσική & Στίχοι: Υπογράφονται κατά κύριο λόγο από τον Νίκο Καρβέλα.

2. «Τραύμα» (1997)

Μουσική: Νίκος Καρβέλας σε όλα τα τραγούδια

3. «Αντίδοτο» (1998)

Μουσική: Νίκος Καρβέλας

4. «Χ» (2002)

Μουσική & Στίχοι: Εξ ολοκλήρου από τον Νίκο Καρβέλα.

5. «Παράξενες Εικόνες» (2003)

Συνθέτες: Νίκος Καρβέλας (8 τραγούδια)

6. «Κλίμα Τροπικό» (1996)

Μουσική: Νίκος Καρβέλας.

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας, με στιχουργική συμμετοχή του Απόστολου Διαβολίκη και της Ναταλίας Γερμανού.

7. «Nylon» (2005)

Μουσική & Στίχοι: Νίκος Καρβέλας.

8. «Η επόμενη κίνηση» (1986)

Μουσική & Στίχοι: Νίκος Καρβέλας.

9. «Φωτιά» (1989)

Μουσική & Στίχοι: Νίκος Καρβέλας

10. «Κίτρινο γαλάζιο» (1979)

Μουσική & Στίχοι: Εξ ολοκλήρου από τον Νίκο Καρβέλα.

11. «Ηλιοτρόπια» (2019)

Μουσική & Στίχοι: Εξ ολοκλήρου από τον Νίκο Καρβέλα.

12. «Συνέντευξη» (2015)

Μουσική: Νίκος Καρβέλας σε όλα τα τραγούδια.

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας στα περισσότερα τραγούδια, ενώ 4 τραγούδια είναι σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Τι δήλωσε η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

«Μεταξύ της παραγωγής και του Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία που να αφορά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.»

«Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων κατέβαλε 250.000 ευρώ στον Νίκο Καρβέλα ως προκαταβολή».

Η ΑΑΔΕ εξετάζει τα ποσά που έχουν αναφερθεί δημόσια

Ο φερόμενος έλεγχος της ΑΑΔΕ επικεντρώνεται στην οικονομική διαχείριση της παραγωγής της συναυλίας και στη διακίνηση συγκεκριμένων χρηματικών ποσών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Τα βασικά ποσά και τα σημεία που βρίσκονται υπό εξέταση είναι:

1,5 εκατομμύριο ευρώ: Το συνολικό ποσό που φέρεται να απαίτησε ή να διεκδίκησε ο Νίκος Καρβέλας στο πλαίσιο των συμφωνιών και των απαιτήσεών του.

500.000 ευρώ: Το ποσό που αναφέρθηκε ως δάνειο από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα προς τον συνθέτη (ή ως μέρος της οικονομικής διευθέτησης/διαγραφής χρεών). Η ΑΑΔΕ φέρεται να εξετάζει αν για τη συγκεκριμένη συναλλαγή τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες (δηλαδή δήλωση δανείου, επιβολή και απόδοση του προβλεπόμενου χαρτοσήμου/φόρου).

Το συνολικό κόστος παραγωγής και οι ζημιές (παθητικό): Ελέγχεται το κατά πόσο τα έξοδα της παραγωγής, τα έσοδα και οι οικονομικές ζημιές που επικαλούνται οι εμπλεκόμενες πλευρές δικαιολογούνται από νόμιμα παραστατικά και τιμολόγια.

Τι ισχύει μέχρι στιγμής: