Της Λυδίας Παππά

Παρίσταναν τους αστυνομικούς, τους οποίους αποκαλούσαν «εχθρούς», κυκλοφορούσαν με ακριβές μηχανές και έπαιζαν στοίχημα αλλά και στο καζίνο.

Μέλη του κυκλώματος που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη τύπου Skunk στη Ρόδο θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στην ανακρίτρια Ρόδου. Τις συνομιλίες τους έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., που τους είχε «κλειδώσει» από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε έναν τους διαλόγους, καταγράφονται να προσποιούνται ότι είναι από την ασφάλεια:

Κατηγορούμενος: Βγαίνουν οι γείτονες έξω και μου λένε, ποιοι είστε λέει εδώ πέρα και λέω από την ασφάλεια. Από τον ασφάλεια λέω, υπάρχει πρόβλημα; Μου λέει όχι, όχι λέω, θα ελέγξω λίγο το χώρο. Στο υπόγειο λέει να ξέρετε ότι ήταν συνέχεια αυτός. Λέω, ευχαριστώ πολύ, κατεβαίνω κάτω βλέπω κάτι ντεπόζιτα, κάτι ρόδες, τα παίρνω.

Οι διάλογοι που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» είναι ενδεικτικοί για το πως έκαναν τις εισπράξεις από την πώληση των ναρκωτικών. Ορισμένες φορές, όμως, οι πελάτες δεν είχαν όλα τα χρήματα:

Κατηγορούμενος: Έλα ρε ,τι με στείλατε ρε σε αυτόν τον μ@#Α%α;Πενήντα ευρώ είχε,του λέω βάλτα στον κ$#@ο σου φεύγω.

Άνδρας: Τι πενήντα ευρώ ρε;

Κατηγορούμενος: Ναι ήταν λέει έτρεμε, πάλι ιστορίες, του λέω άστο φίλε. Εγώ του λέω δεν είμαι για συζητήσεις, ούτε για να ανέβω πάνω .

Άνδρας: Ρε συ, συγνώμη για αυτό. Θα το φτιάξω αύριο.

Κατηγορούμενος: Ήθελα να τον τραβήξω ένα χάστουκα, τέλος πάντων.

«Δεν του αρέσει το μαύρο»

Τα μέλη του κυκλώματος, όλοι Έλληνες, ήταν πολύ προσεκτικοί στις συνομιλίες τους αλλά υπήρχαν και στιγμές που αποκάλυπταν τη… δράση τους:

Άνδρας: Ε, μπορείς να μου φτιάξεις είκοσι από το πράσινο;

Κατηγορούμενος: Δεν έχω από εκείνο, περιμένω. Πάρε από αυτό.

Άνδρας: Το μαύρο δεν το θέλει. Του τα δωσα και τα δύο και του αρέσει το πράσινο.

Κατηγορούμενος: Μαύρο είναι το κεφάλι του, πες του.

Άνδρας: Το σκουρόχρωμο τέλος πάντων ρε κατάλαβες; Θέλει το άλλο το πράσινο το…

Κατηγορούμενος: Ε καλά, να ξέρεις ότι όταν έρθει εκείνο, επειδή θα είναι λάμπας, δε θα είναι ίδια τιμή

Οι κατηγορούμενοι έδιναν και οδηγίες προς τους πελάτες:

Κατηγορούμενος: Άνοιξέ το και άστο να πάρε οξυγόνο και αέρα ρε, για να μυρίζει. Δηλαδή… για να πάρει την… πως τις λένε; Για να ωριμάσει που λένε…

Άνδρας: Αααα. Να μην το έχω δηλαδή μέσα σε βάζο;

Κατηγορούμενος: Ναι,σε βάζο.Το ανοίγεις πέντε δέκα λεπτά και το ξανακλείνεις.

