Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί συναντούν ουρές και πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από το Αιγάλεω έως το Νέο Ηράκλειο. Επιβαρυμένη είναι επίσης η εικόνα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού.

Καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο

Στην Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι πρωινές καταγραφές δείχνουν καθυστερήσεις 20–25 λεπτών, που σε ορισμένα χρονικά διαστήματα ξεπερνούν τη μισή ώρα.

Στην έξοδο προς Λαμία, στην ίδια κατεύθυνση, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 15 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις:

5–10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.

στην έξοδο προς Λαμία. 5–10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο

Αυξημένη κίνηση παρουσιάζει η λεωφόρος Κηφισίας, κυρίως στο Μαρούσι και στο Ψυχικό, καθώς και η Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγγρού και της Αλεξάνδρας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Παραλιακή και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στα ύψη του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης. Επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Ζωντανά η κίνηση στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών-Λαμίας

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου