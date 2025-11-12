Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από το πρωί της Τετάρτης (12/11) για άλλη μία φορά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, όπως στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και στην Αττική Οδό, δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, είναι για άλλη μία φορά στο «κόκκινο».

Για άλλη μία ημέρα τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται, καθώς αυτή η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής έχει παγιωθεί και λύση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Κ. Κ.