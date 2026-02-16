Αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση παρατηρείται το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις.

Το μποτιλιάρισμα που ξεκινά από την Ελευσίνα και φτάνει έως το κέντρο της Αθήνας.

Στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, και ειδικότερα στο ύψος του Χαϊδαρίου, η κίνηση είναι αυξημένη.

Κίνηση καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Η Λεωφόρος Αθηνών σημειώνει σημαντικές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς Αθήνα, η συμφόρηση ξεκινά από την Ελευσίνα, φτάνει έως την Περιφερειακή Ασπροπύργου και συνεχίζεται από το Δαφνί μέχρι τον Κηφισό.

Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ασπρόπυργο, οι καθυστερήσεις αρχίζουν πριν από τη Λεωφόρο Σχιστού και εκτείνονται έως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κατάσταση στον Κηφισό. Στην άνοδο, η κίνηση από την Πειραιώς έως τη Νέα Ιωνία είναι ασφυκτική, με την εικόνα να επιδεινώνεται λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Στην κάθοδο, τα προβλήματα ξεκινούν από τη Λυκόβρυση και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους:

Έργα στη σήραγγα «Λιοσίων» και έκτακτες ρυθμίσεις

Το κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» συνδέεται άμεσα με τις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», που έχουν οδηγήσει σε παράταση των έκτακτων ρυθμίσεων έως τις 06:00 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2026.

Παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας (Κ1), Μαγούλας (Κ2), Ασπροπύργου (Κ4) και Αιγάλεω (Κ5).

Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο διοχετεύεται υποχρεωτικά μέσω της Λεωφόρου Αθηνών και του Κηφισού, επιβαρύνοντας δραματικά το ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο.