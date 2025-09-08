Με πολύ αυξημένη κίνηση στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου, ξεκινά το πρωί της Δευτέρας (8/09) με τον Κηφισό να έχει πολλά προβλήματα, στο κέντρο να παρατηρείται πυκνή ροή και στην Αττική Οδό να καταγράφονται καθυστερήσεις που φτάνουν τα είκοσι λεπτά.

Αναλυτικότερα μποτιλιάρισμα υπάρχει στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου, στην Αθηνών-Κορίνθουαπό το ύψος της Λ. Αθηνών αλλά και στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη στο ρεύμα εξόδου).

Ο Κηφισός είναι στο κόκκινο» στο μεγαλύτερο μήκος του και κυρίως από το ύψος της Λένορμαν έως τη Φιλαδέλφεια.

Πυκνή ροή υπάρχει στη Λ. Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο καθώς και στη Βασ. Σοφίας, άνοδο και κάθοδο

Προβλήματα στην κίνηση των οδηγών υπάρχουν και στο λιμάνι του Πειραιά καθώς και στους γύρω δρόμους από αυτό.

Αττική Οδός

Μεγάλες καθυστερήσεις που φτάνουν τα είκοσι λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.