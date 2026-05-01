Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων που έχει ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης, με την κίνηση να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς.

Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων και όσο περνά η ώρα η κίνηση μεγαλώνει αισθητά. Λόγω της απεργίας στα λιμάνια, έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ της Αθήνας προς Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί εκδρομείς κινούνται οδικώς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ροή των οχημάτων στα διόδια είναι αυξημένη, με περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα να περνούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.