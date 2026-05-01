Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων που έχει ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης, με την κίνηση να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς.
Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων και όσο περνά η ώρα η κίνηση μεγαλώνει αισθητά. Λόγω της απεργίας στα λιμάνια, έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ της Αθήνας προς Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί εκδρομείς κινούνται οδικώς.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ροή των οχημάτων στα διόδια είναι αυξημένη, με περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα να περνούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.
Νωρίτερα η κατάσταση ήταν πιο ομαλή, όσο περνά η ώρα η κυκλοφορία γίνεται ολοένα και πιο πυκνή. Η φετινή Πρωτομαγιά λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν ευνοεί πολυήμερες αποδράσεις και φαίνεται πως οδηγεί πολλούς εκδρομείς σε σύντομες, κυρίως μονοήμερες εξορμήσεις. Αρκετοί εκτιμούν ότι πολλοί εκδρομείς θα επιστρέψουν είτε το βράδυ είτε αύριο το πρωί, ώστε να απολαύσουν το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου στην ηρεμία του σπιτιού τους. Γι αυτό το λόγο, η κίνηση στις εθνικές οδούς αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Χωρίς προβλήματα η κίνηση στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο και Πελοπόννησο. Επιπλέον, εντός της Αθήνας δεν καταγράφονται προβλήματα από την κίνηση.